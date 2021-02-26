Главная » Новости



15:03, 26 февраля 2021 года Орловские депутаты расширили возможности патентной системы налогообложения Областной совет сегодня расширил перечень доступных для перехода на патентную систему налогообложения бизнесов.





Внесение изменений в региональный закон «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения» сегодня рассматривалось на внеочередном заседании областного совета народных депутатов.



Изменения продиктованы единым налогом на вменённый доход, который утратил силу с нового года. В связи депутаты расширили перечень бизнесов, которые могут перейти на ПСН, с 79 до 95 видов. Поправки единогласно поддержал весь депутатский корпус, и закон принят сразу в двух чтениях.



К другим поправкам относится расширение списка предпринимательской деятельности, в отношении которого может быть применима нулевая ставка. Депутаты добавили в перечень ещё 8 типов бизнесов. Кроме этого, законопроектом определены максимальные параметры для отдельных видов экономической деятельности для установления ПСН – предельное количество транспорта, стоянок для него, максимальное число сдаваемых площадей и т.д.



Законопроект предусматривает возможное увеличение годового дохода ИП в среднем в 2,4 раза – сообщает пресс-служба областного совета.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Проведение внеочередной сессии было инициировано депутатами для того, чтобы целый ряд предпринимателей, ранее применявших специальный налоговый режим в виде единого налога на вменённый доход, смогли без ущерба для предпринимательской деятельности с 1 апреля текущего года перейти на патентную систему налогообложения, так как единый налог на вменённый доход с января 2021 года был отменён».

Законопроект уже был направлен губернатору Клычкову для подписи. С ним можно ознакомиться на портале областного правительства в разделе «Правовые акты». Документ озаглавлен как Закон № 2572-ОЗ от 26.02.2021.





Артём Ежаков



