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15:38, 26 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Заболели 90, выздоровели - 99 человек. В регионе наблюдается положительная тенденция в ситуации с коронавирусом, что позволяет перепрофилировать места в больницах.



- Юные и целеустремленные - в чемпионате «Молодых профессионалов» свои силы решили попробовать 80 подростков.



- Студенты спрашивали, руководитель вуза – отвечал. Прямой диалог - как способ повысить эффективность образования.



- С 26 апреля по 31 мая жителям Орла, Ливен и Мценска нужно будет решить, какие территории благоустроить в следующем году.



- Парад изящества и грации: 400 гимнасток демонстрировали свое мастерство на турнире, посвященном памяти заслуженного тренера СССР Валентины Бастиан.



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