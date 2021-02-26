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15:40, 26 февраля 2021 года Орловца подозревают в нападении на сотрудника СИЗО Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».





Инцидент произошел 20 января 2021 года. По данным следователей, заключенный ФКУ СИЗО-1 регионального УФСИН из неприязни применил физическую силу к младшему инспектору дежурной службы, находящемуся при исполнении. Изначально, мужчина попал в СИЗО за преступление против собственности.



Расследование уголовного дела продолжается – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



