Орловца подозревают в нападении на сотрудника СИЗО

|
|
|Главная » Новости
15:40, 26 февраля 2021 года
Орловца подозревают в нападении на сотрудника СИЗОВозбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».
Инцидент произошел 20 января 2021 года. По данным следователей, заключенный ФКУ СИЗО-1 регионального УФСИН из неприязни применил физическую силу к младшему инспектору дежурной службы, находящемуся при исполнении. Изначально, мужчина попал в СИЗО за преступление против собственности.
Расследование уголовного дела продолжается – сообщает сайт областного СУ СК.
Артём Ежаков