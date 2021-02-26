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16:11, 26 февраля 2021 года Мусорные свалки стали визитной карточкой Орла? Сначала вывозу мусора мешали снегопады, затем морозы. Залежи отходов в некоторых районах города не убраны до сих пор. Одну из таких свалок в Железнодорожном районе запечатлела съемочная группа ГТРК «Орел».





Одна из свалок образовалась в Железнодорожном районе Орла, в районе улиц Новосильской и Пушкина. «Утопаем в мусоре» - с такими словами нашу съемочную группу встретил Юрий Дмитриев. По его словам, перебои с вывозом случаются, но такие завалы он видит впервые. Не вывезенный вовремя мусор становится источником сильного запаха. Пять контейнеров, которые сейчас больше похожи на несанкционированную свалку, обслуживают три многоквартирных дома. Такая ситуация жителей не устраивает, но другого места, чтобы выкидывать мусор, у них нет. Жители обращались в свою управляющую компанию. Пока ответа не дождались.



Мусорные залежи встречаются во всех районах города. Жители активно делятся фото стихийных свалок в социальных сетях. Регоператор по обращению с ТКО о проблемах в своей работе знает.



Николай Дудин, генеральный директор корпорации развития Орловской области - управляющей организации «УК "Зелёная роща"»: «Недостаток контейнерного парка. Мы оцениваем недостаток в 10 тысяч штук. Это много для Орловской области. И этого явно не хватает, чтобы обеспечить работу возчиков. Возчик, который приезжает на контейнерную площадку, должен взять контейнер и положить его к себе, а не разгребать вокруг – это отнимает очень много времени. К сожалению, это большая проблема».

«Сокращение расходов и увеличение доходов» - о своих планах на ближайшее время регоператор поделился с парламентариями на заседании комитета по строительству и ЖКХ Орловского облсовета.



Геннадий Сафонов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы готовы помогать этой компании, потому что знаем, что от работы этой компании зависит благополучие жителей Орла и области. Если надо что- то поправлять в областных законах, мы готовы это сделать».

Представители «Зеленой рощи» заверили: несмотря на озвученные планы, повышать тариф в ближайший год они не собираются.





Юлия Опанасюк



