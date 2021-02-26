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16:25, 26 февраля 2021 года В Орле вакцинацию от коронавируса могут провести прямо на предприятии С медиками на выезде побывала съемочная группа ГТРК «Орел».





В поликлинике № 1 к выездной работе уже привыкли. Ведь один прививочный пункт не может провакцинировать от коронавирусной инфекции всех желающих. На территории Железнодорожного района много предприятий, которые приглашают и ждут медиков. Поэтому мобильные бригады выезжают по 3-4 раза в неделю.



Анна Акамелкова, врач-терапевт отделения профилактики поликлиники №1: «Мы определяемся, на каком участке располагается данная организация, к какому терапевтическому отделению относится, договариваемся о времени и о дате».

В составе выездной бригады участковый терапевт, одна или две медсестры. Алгоритм отработан - вакцины из холодильника перегружают в специальную сумку - и в путь. Кроме того, с собой медики обязательно берут аптечку на случай нештатной ситуации при вакцинации.



На этот раз мобильную бригаду ждали на заводе «Текмаш». На прививку от ковид записалось 26 человек. Если желающих окажется больше, флаконы вакцины «Спутник V» могут доставить из поликлиники дополнительно.



Для работы выездной медицинской бригады нужны определенные условия. На «Текмаше» они есть. В одном из кабинетов здравпункта проводится осмотр врача, а в процедурном – делается вакцинация.



Каждого кандидата на вакцинацию обязательно осматривает доктор. Проверяет давление, сатурацию, температуру и собирает анамнез. Ведь есть и противопоказания: хронические заболевания в стадии декомпенсации, онкологические заболевания, ранний послеоперационный период, острые вирусные заболевания на пике активности и аллергическая реакция на куриный белок.



Первым из коллектива завода привился его руководитель. Показал пример своим коллегам.



Юрий Моряков, исполнительный директор завода «ОрелТекмаш»: «Наше промышленное предприятие в Орле решило самыми первыми пройти вакцинацию, потому что самое главное - это здоровый рабочий коллектив».

Не исключено, что на завод будет еще один дополнительный выезд медицинской бригады с первым компонентом прививки. И совершенно точно через три недели здесь будет вводиться ее второй компонент.





Елена Литинская



