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16:21, 26 февраля 2021 года В Орловской области преступность снизилась на 4,5%. Годовые итоги деятельности по обеспечению правопорядка в регионе рассмотрели на координационном совещании, которое провел губернатор Клычков.





Основными итогами деятельности правоохранителей в минувшем году можно назвать общее снижение уровня преступности на 4,5%. Вместе с тем, на 26,1% сократились преступления с участием несовершеннолетних и на 11% – рецидивистов.



Правоохранителям удалось раскрыть более 4 тысяч преступлений. В суд передано 107 расследований, связанных с деятельностью ОПГ и 182 «глухаря» – нераскрытых преступлений прошлых лет.



Успехи правоохранителей в борьбе с наркотрафиком определены следующими цифрами: ликвидировано 14 межрегиональных каналов распространения запрещенных веществ с помощью автотранспорта, прекращена незаконная деятельность 4 организованных групп сбыта наркотиков бесконтактным способом. Всего правоохранителям удалось пресечь 614 наркопреступлений. У задержанных изъяли в общей сложности 82 килограмма запрещенных веществ.



По факту незаконного оборота оружия было заведено 129 дел, изъята 41 единица «огнестрела» и более 900 патронов к нему.

Еще одним направлением деятельности правоохранителей стала миграционная сфера. За минувший год выявлено 1 363 нарушения режима пребывания иностранцев в РФ и осуществления ими трудовой деятельности. По фактам их фиктивной постановки на учет по месту пребывания в жилом помещении возбуждено 79 дел. Депортировано 97 человек, 116 запретили въезд в страну.



Также были озвучены годовые итоги деятельности УГИБДД. В подведомственной управлению сфере было зафиксировано свыше 544 тысяч административных правонарушений, из них 2,2 тысячи касались управления ТС в состоянии алкогольного опьянения, а повторно сели за руль в нетрезвом виде 307 человек. Общая сумма штрафов за нарушения ПДД составила 456 миллионов рублей, из них 300 миллионов было взыскано – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



