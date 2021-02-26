Главная » Новости



17:50, 26 февраля 2021 года В Орле посчитали каждую серую шейку Сколько водоплавающих птиц сейчас в нашем городе, и можно ли их подкармливать, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





Кормить уток на подвесном мосту - одна из добрых традиций для жителей и гостей Орла. Только вот привычный батон, который обычно бросают кряквам, вреден для их здоровья. Александр Семак, ведущий ветеринар зоовыставки Детского парка г. Орла: «Не рекомендуется кормить их сушеным хлебом, сухарями. Они начинают смачиваться в желудке, разбухают. Это ведет к заболеваниям желудочно-кишечного тракта у них». Два раза в день сотрудники Детского парка подкармливают пернатых зерновой смесью. Суточная норма на одну взрослую особь - три килограмма. Сметают «блюдо» за считанные секунды. За обед нередко приходится биться с голубями. Орловчанка Юлия изучила в Интернете правильное «утиное меню». Несколько раз в месяц приносит птицам еду - отварную пшеницу и перловку. Главное, чтобы каша была сварена на воде, а не на молоке - отмечают ветеринары. По вкусу пернатым - свежая капуста, вареный картофель и морковь. Желательно не бросать еду в воду, а подкармливать на суше. Денис Свиридов, главный специалист управления экологического надзора и природопользования департамента контрольно-надзорной деятельности Орловской области: «Для уток, в частности для кряквы, главное - наличие открытой воды и второе, конечно, наличие корма. Горожане кормят, и чего им улетать? Для них температура до минус 30 вполне переживаема». Цыплят по осени считают, а уток - по зиме. Каждый год в последнее воскресенье января проводят «утиную перепись». В этом году ею занимался орнитолог-любитель Дмитрий Голубев. Дмитрий Голубев, фотограф-анималист, орнитолог: «Раньше учитывалось вручную, глазами, при помощи биноклей. Но теперь новые технологии позволяют сделать просто фотографию, чтобы не стоять на морозе, и потом уже в теплых условиях в фотошопе можно поставить метки и уже точно посчитать всех уток». И пока из-за пандемии для людей перемещения между некоторыми городами и странами ограничены, для птиц - нет границ. Иногда к орловским уткам прилетают погостить необычные для нашего региона крылатые путешественники. Дмитрий Голубев, фотограф-анималист, орнитолог: «В этом году, например, была озерная чайка, что нетипично для нашей области в это время. А так иногда прилетают интересные утки. Попадался чирок, несколько лет назад был луток - красивая, черно-белая уточка». Что же до привычных нам водоплавающих - их в этом году насчитали более 450. Уток и селезней - поровну.





Юлия Сабельникова



