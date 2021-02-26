Сегодня в Орле прошел вечер памяти, посвященный 90-летнему юбилею Альберта Иванова

Альберт Иванов - почетный гражданин Орла и Смоленска, председатель орловского землячества в Москве, академик, государственный и общественный деятель, писатель. Он много сил, энергии, знаний отдал нашему городу. Его не стало летом 2018 года.

Партийный руководитель и прекрасный хозяйственник внес огромный вклад в развитие Орла и области. Иванов один из авторов проекта знаменитой на всю страну «орловской непрерывки». Патриота своей страны, человека слова и дела лично знали многие из тех, кто сегодня пришел в библиотеку им. Бунина, чтобы почтить его память.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я когда ехал работать на Орловщину, первая книга, которую я прочитал, она как раз касалась «орловской непрерывки». Альберт Петрович так по-отечески мне в путь, в машину ее дал и сказал: «Прочитай в дороге. Ты многое поймешь, что нужно делать, и как нужно делать».

Альберта Иванова сегодня вспоминали его друзья, коллеги, с которыми ему довелось работать в разные годы. Талантливый руководитель последние годы работал и жил в Москве, но Орловщину считал родной и часто здесь бывал. В 2017 году, в этом же зале, прошла презентация его последней книги. 27 февраля Альберту Петровичу Иванову исполнилось бы 90 лет.