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18:17, 26 февраля 2021 года Среди дипломатов, покидавших КНДР на дрезине, была орловчанка с дочерью 25 февраля восемь сотрудников российского посольства в КНДР и члены их семей вернулись на Родину. Им пришлось преодолеть нелегкий путь, учитывая закрытые границы в связи с коронавирусом.





Как сообщают «Вести» со ссылкой на комментарий министерства иностранных дел России, сначала дипломаты добирались 32 часа на поезде. Затем последовали 2 часа на автобусе, а после предстоял самый ответственный участок маршрута. Сотрудникам посольства пришлось пешим способом переходить на российскую сторону. Для этого была изготовлена дрезина, которую установили на рельсах. На тележку погрузили детей, багаж и двинулись в путь по мосту через реку Туманная. Преодолеть нужно было более километра. На российской погранстанции Хасан дипломатов встретили коллеги из представительства МИД во Владивостоке. После автобус доставил их в аэропорт. Среди сотрудников российского посольства в КНДР была и орловчанка с дочерью. Нам удалось связаться с ней по телефону. Она поблагодарила дипломата Владислава Сорокина, который был единственным мужчиной делегации и главным «двигателем» дрезины. Татьяна Глазкова, жительница Орловского района: «Попросили его организовать выезд. Спасибо ему, что хоть как-то организовал. По-другому нельзя было. Страну закрыли – карантин».





Анна Вайсергисер



