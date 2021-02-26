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21:20, 26 февраля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- В Орле вакцинацию от коронавируса могут провести прямо на предприятии. С медиками на выезде побывала съемочная группа ГТРК «Орел».
- Без прав и на чужом авто. Орловец «накатал» 14 административных дел.
- Шейки серые и не только: в Орле посчитали уток.
- Мусорные завалы: мы выясняли, что мешает навести порядок в городе.
- Дорога из Кореи в Россию: из-за пандемии российским дипломатом пришлось добираться до дома на ручной дрезине. Среди них была орловчанка с маленькой дочерью.
Вести-Орёл