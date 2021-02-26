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21:20, 26 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле вакцинацию от коронавируса могут провести прямо на предприятии. С медиками на выезде побывала съемочная группа ГТРК «Орел».

- Без прав и на чужом авто. Орловец «накатал» 14 административных дел.

- Шейки серые и не только: в Орле посчитали уток.

- Мусорные завалы: мы выясняли, что мешает навести порядок в городе.

- Дорога из Кореи в Россию: из-за пандемии российским дипломатом пришлось добираться до дома на ручной дрезине. Среди них была орловчанка с маленькой дочерью.

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