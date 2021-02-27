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8:27, 27 февраля 2021 года Орловцам стали чаще ставить диагноз «внебольничная пневмония» При этом, увеличение составило всего 1,1%.





Данные по заболеваемости этим типом воспаления легких озвучил на заседании оперативного штаба глава областного Роспотребнадзора Александр Румянцев. По его информации, на прошлой неделе число подтвержденных случаев внебольничной пневмонии достигло отметки в 470. На позапрошлой семидневке этот диагноз поставили 465 орловцам.



Коронавирус выявлен в 41,7% случаев внебольничных пневмоний, зарегистрированных на минувшей неделе.

Наибольший процент воспаления легкий выявлен у граждан от 50 до 64 лет – 39,5%. На втором месте орловцы в возрасте от 65 лет и старше – 38,3%. На долю заболевших в возрастном диапазоне от 30 до 49 лет пришлось 19,3%. Остальные сегменты насчитывают показатель от 2,4% и меньше – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



