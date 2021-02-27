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10:33, 27 февраля 2021 года Орловские педагоги стали чаще болеть коронавирусом Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев озвучил данные заболеваемости среди работающего населения.





Статистика отражает данные минувшей семидневки. Согласно информации Румянцева, всего на прошлой неделе коронавирус был выявлен у 763 орловцев, 314 человек (-8% в сравнении с позапрошлой семидневкой) из них относятся к категории работающего населения.



Среди трудоустроенных наибольший процент заболеваемости COVID-19 выявлен у педагогов – 17,6% (55 человек), следом идут медики – 14,1% (44 человека), далее – госслужащие. Их показатель составил 10,2% (32 человека).

Спад заболеваемости отмечен среди работников непродовольственной торговли, сферы транспорта и промышленных предприятий. Рост инфицирования зафиксирован в пищевой промышленности и торговле продовольствием, а также в сферах культуры и услуг – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



