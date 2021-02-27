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13:44, 27 февраля 2021 года В Орловской области было выявлено 130 фальшивых купюр Все они были найдены в минувшем году.





Наиболее «популярными» у фальшивомонетчиков оказались пятитысячные банкноты – было выявлено 103 подделки. Также изъято 15 купюр номиналом в 1 000 рублей, 8 – номиналом в 2 000 рублей, а также одна сторублевая банкнота. Подделывают даже моменты – экспертам попался один «пятак». Изымали и иностранную валюту – в минувшем году из оборота вывели две поддельные стодолларовые купюры, сообщает пресс-служба Центробанка.





Артём Ежаков



