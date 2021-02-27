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16:47, 27 февраля 2021 года В Орле прошел турнир по шахматам среди пенсионеров Организатором по традиции стал региональный Союз пенсионеров.





Турнир - традиционный, Орел принял его в седьмой раз. В этом году заявки на участие подали 34 мужчины и 13 женщин практически из всех районов области. В Орел съехались победители региональных отборочных этапов. Каждый участник сыграл по семь партий. Зачет велся среди мужчин и женщин отдельно. Отдельно составлялся рейтинг команд.



Впереди у орловцев золотого возраста - региональный этап Спартакиады пенсионеров России. Он запланирован на май. Также в планах регионального отделения Союза пенсионеров России провести и областной турнир по шашкам.





Анастасия Дорохова



