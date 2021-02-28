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8:49, 28 февраля 2021 года

В Орле утвердили предварительный перечень по «БКАД – 2022»

В список ремонта вошло 15 городских улиц.


Согласно пресс-службе мэрии, в список попали:

ул. Гостиная; 
ул. Карачевская; 
ул. Пушкина от Красного моста до ул. Старо-Московской; 
Карачевское шоссе; 
ул. Мостовая;
ул. Раздольная от ул. Михалицына до ул. Бурова; 
ул. Космонавтов; 
ул. Бурова; 
ул. Комсомольская от Кромского шоссе до Карачевского шоссе, от ул. Красина до ул. Гостиной; 
ул. Ломоносова; 
бульвар Молодежи; 
ул. Германо; 
ул. Березовая; 
пер. Ремонтный. 
ул. Пионерская.

Окончательный выбор объектов состоится после утверждения финансирования на следующий год. Разработка проектно-сметной документации уже началась – для 7 участков ее изготовит Управление коммунальным хозяйством города Орла, по оставшимся 8 территориям ПСД оформит ООО «Геосервис».



Артём Ежаков
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