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8:49, 28 февраля 2021 года В Орле утвердили предварительный перечень по «БКАД – 2022» В список ремонта вошло 15 городских улиц.





Согласно пресс-службе мэрии, в список попали:



• ул. Гостиная; • ул. Карачевская; • ул. Пушкина от Красного моста до ул. Старо-Московской; • Карачевское шоссе; • ул. Мостовая; • ул. Раздольная от ул. Михалицына до ул. Бурова; • ул. Космонавтов; • ул. Бурова; • ул. Комсомольская от Кромского шоссе до Карачевского шоссе, от ул. Красина до ул. Гостиной; • ул. Ломоносова; • бульвар Молодежи; • ул. Германо; • ул. Березовая; • пер. Ремонтный. • ул. Пионерская.

Окончательный выбор объектов состоится после утверждения финансирования на следующий год. Разработка проектно-сметной документации уже началась – для 7 участков ее изготовит Управление коммунальным хозяйством города Орла, по оставшимся 8 территориям ПСД оформит ООО «Геосервис».





Артём Ежаков



