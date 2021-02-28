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8:49, 28 февраля 2021 года
В Орле утвердили предварительный перечень по «БКАД – 2022»В список ремонта вошло 15 городских улиц.
Согласно пресс-службе мэрии, в список попали:
• ул. Гостиная;
• ул. Карачевская;
• ул. Пушкина от Красного моста до ул. Старо-Московской;
• Карачевское шоссе;
• ул. Мостовая;
• ул. Раздольная от ул. Михалицына до ул. Бурова;
• ул. Космонавтов;
• ул. Бурова;
• ул. Комсомольская от Кромского шоссе до Карачевского шоссе, от ул. Красина до ул. Гостиной;
• ул. Ломоносова;
• бульвар Молодежи;
• ул. Германо;
• ул. Березовая;
• пер. Ремонтный.
• ул. Пионерская.
Окончательный выбор объектов состоится после утверждения финансирования на следующий год. Разработка проектно-сметной документации уже началась – для 7 участков ее изготовит Управление коммунальным хозяйством города Орла, по оставшимся 8 территориям ПСД оформит ООО «Геосервис».
Артём Ежаков