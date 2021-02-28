В Детском парке Орла идет монтаж тренажеров

Всего здесь установят 36 снарядов для воркаута.

Установка тренажеров – не единственные работы в парке в этом году. Подрядчику предстоит озеленение территории на склоне возле памятника Бунину, установка металлического ограждения на Фестивальной площадке, монтаж освещения, ремонт здания администрации Детского парка и ливнёвки.



Работы должны быть завершены до 31 июля 2021 года. Соглашение оценено в 88,8 миллиона рублей – сообщает сайт мэрии.