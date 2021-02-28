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10:52, 28 февраля 2021 года

В Детском парке Орла идет монтаж тренажеров

Всего здесь установят 36 снарядов для воркаута.


Работы осуществляются подрядчиком ООО «Техспецкомплект». Спортивная зона будет прорезинена, что позволит уменьшить количество несчастных случаев во время занятий. Установленные тренажеры позволят заниматься спортом даже маломобильной группе населения. За сохранностью нового инвентаря следят видеокамеры.

Установка тренажеров – не единственные работы в парке в этом году. Подрядчику предстоит озеленение территории на склоне возле памятника Бунину, установка металлического ограждения на Фестивальной площадке, монтаж освещения, ремонт здания администрации Детского парка и ливнёвки.
 
Работы должны быть завершены до 31 июля 2021 года. Соглашение оценено в 88,8 миллиона рублей – сообщает сайт мэрии.



Артём Ежаков
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