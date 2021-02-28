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13:59, 28 февраля 2021 года Залогин рассказал о вкладе мобильных прививочных бригад в кампанию по вакцинации Глава департамента здравоохранения Орловской области озвучил данные во время пятничного брифинга.





Иван Залогин, глава регионального департамента здравоохранения: «В настоящее время в регионе действует 20 мобильных прививочных бригад. Они сформированы для работы с организованными коллективами, в частности, для вакцинации сотрудников закрытых социальных учреждений, а также для работы в отдаленной сельской местности. Всего около 5,5 тыс. орловцев были вакцинированы мобильными прививочными бригадами».

По последним данным, первый компонент «Спутника V» в регионе получило 18 708 человек, 6 449 орловцев полностью завершили вакцинацию – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



