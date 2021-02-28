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16:23, 28 февраля 2021 года

Для орловских учебных учреждений создадут резерв руководителей

Он будет сформирован из победителей и лауреатов регионального конкурса «Лидеры образования».


Сегодня состоялся заключительный этап мероприятия, в нем принимал участие 21 финалист. Победители и лауреаты конкурса пройдут аттестацию на включение в кадровый резерв руководителей образовательных организаций.

Изначально заявки на участие в «Лидерах образования» поступили от 43 претендентов – сообщает сайт областного правительства. 
 
Испытания для конкурсантов сводились к тестированию их управленческих возможностей, обсуждению проблем в сфере образования и поиску их решений, а также тренингу, во время которого тестировались психологические, коммуникативные и лидерские качества участников. Также проверили их стрессоустойчивость. На заключительном этапе претенденты защищали групповые управленческие проекты, посвященные повышению качества управления в сфере регионального образования.



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