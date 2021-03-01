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6:15, 1 марта 2021 года

Орловцам стоит знать о весенних изменениях в законодательстве

Появится новый дорожный знак, будет расширено действие карты «Мир», во дворах многоэтажек запретят сливать бензин и мыть автомобили.


С 1 марта на дорогах появится новый знак «Фотовидеофиксация». Устанавливать его будут за 150-300 метров до самой камеры - за городом, в черте населенных пунктов - только на въезде. 

С сегодняшнего дня расширено действие карты «Мир». Организации и индивидуальные предприниматели с годовой выручкой свыше 30 миллионов рублей в год обязаны будут обеспечить возможность оплаты товаров, работ, услуг с помощью карты «Мир». Кстати, в Орле карта системы «Мир» позволит получить скидку при оплате в общественном транспорте.
 
«Дачная амнистия» продлевается еще на пять лет, то есть до марта 2026 года. Упрощенный порядок оформления прав на жилые и садовые дома на дачных участках продолжит действовать.
 
С 1 марта также вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические правила. В частности, управляющая компания должна не реже одного раза в месяц проводить очистку, промывку и дезинфекцию мусоропровода. Также будет запрещено размещать над паркингами многоквартирных домов помещения для работы с детьми и медицинские организации. На придомовой территории нельзя мыть автомобили, сливать топливо, а также регулировать звуковые сигналы и тормоза. Разгрузка товаров и материалов в магазины и офисы, расположенные в многоквартирных домах, не должна производиться со стороны, где находятся входы в подъезды.
 
С 1 марта начинают действовать и новые правила обработки персональных данных. Теперь операторы обязаны оформлять согласие, по умолчанию получить их не удастся. Кроме этого, операторы должны удалять персональные данные по первому запросу обратившихся.



Надежда Невматулина
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