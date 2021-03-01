Сегодня Всемирный день гражданской обороны

|
|
|Главная » Новости
7:20, 1 марта 2021 года
Сегодня Всемирный день гражданской обороныЭту дату отмечают в 70-ти странах, входящих в международную ассоциацию ГО и в 20-ти государствах, имеющих статус наблюдателя.
Природные и техногенные пожары, аварии на производстве, транспорте, объектах ЖКХ, стихийные бедствия - на всё это реагируют силы гражданской обороны. Но помимо защиты граждан, служба ГО одной из своих главных задач считает обучение населения. А для поддержания сил в постоянной готовности в нашем регионе проводятся объектовые, комплексные, командно-штабные учения и тренировки.
Надежда Невматулина