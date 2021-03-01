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8:26, 1 марта 2021 года
Орловское отделение Российских студенческих отрядов ищет бойцовОбъявлен набор по шести направлениям.
Орловское отделение Российских студенческих отрядов ищет бойцов, готовых освоить новую профессию и провести летние каникулы с пользой. Можно попробовать себя в качестве строителя, спасателя, проводника поезда, вожатого, а также поработать в сервисном или сельскохозяйственном отряде.
О том, что такое студотряд, расскажут и покажут сегодня. Набор в ряды активных и целеустремленных состоится сегодня в актовом зале фундаментальной библиотеки ОГУ имени Тургенева.
Кандидатов ждут к 17:30.
Надежда Невматулина