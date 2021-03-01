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8:26, 1 марта 2021 года Орловское отделение Российских студенческих отрядов ищет бойцов Объявлен набор по шести направлениям.





Орловское отделение Российских студенческих отрядов ищет бойцов, готовых освоить новую профессию и провести летние каникулы с пользой. Можно попробовать себя в качестве строителя, спасателя, проводника поезда, вожатого, а также поработать в сервисном или сельскохозяйственном отряде.



О том, что такое студотряд, расскажут и покажут сегодня. Набор в ряды активных и целеустремленных состоится сегодня в актовом зале фундаментальной библиотеки ОГУ имени Тургенева.



Кандидатов ждут к 17:30.





Надежда Невматулина



