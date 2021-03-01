Сегодня на Орловщине стартуют отборочные этапы сразу четырех всероссийских конкурсов профмастерства среди педагогов

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9:29, 1 марта 2021 года
Сегодня на Орловщине стартуют отборочные этапы сразу четырех всероссийских конкурсов профмастерства среди педагоговКонкурсы позволят выявить лучших учителей и воспитателей.
Сегодня стартуют отборочные этапы сразу четырех всероссийских конкурсов профмастерства среди педагогов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют».
На конкурс делегируются победители и лауреаты муниципальных этапов. Лучшие представят Орловщину в финале. В институте развития образования подсчитали: последние пять лет учителя, педагоги и воспитатели нашего региона ежегодно становятся призерами и лауреатами всероссийских конкурсов.
Надежда Невматулина