Сегодня на Орловщине стартуют отборочные этапы сразу четырех всероссийских конкурсов профмастерства среди педагогов

Конкурсы позволят выявить лучших учителей и воспитателей.

На конкурс делегируются победители и лауреаты муниципальных этапов. Лучшие представят Орловщину в финале. В институте развития образования подсчитали: последние пять лет учителя, педагоги и воспитатели нашего региона ежегодно становятся призерами и лауреатами всероссийских конкурсов.