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15:02, 28 февраля 2021 года В Орле раскрыли кражу кухонной электроники Подозреваемым оказался 43-летний сосед потерпевшей.





Преступление произошло в одном из общежитий областной столицы. Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже с общей кухни её бытовой техники: хлебопечки, тостера, микроволновки и мясорубки. Ущерб пропажи был оценен в 10 тысяч рублей.



Проведя необходимые следственные и розыскные действия, правоохранители установили место сбыта похищенного и личность подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшей.

Полицейские изъяли электронику. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигурант задержан в рамках ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



