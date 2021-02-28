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15:02, 28 февраля 2021 года

В Орле раскрыли кражу кухонной электроники

Подозреваемым оказался 43-летний сосед потерпевшей.


Преступление произошло в одном из общежитий областной столицы. Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже с общей кухни её бытовой техники: хлебопечки, тостера, микроволновки и мясорубки. Ущерб пропажи был оценен в 10 тысяч рублей. 

Проведя необходимые следственные и розыскные действия, правоохранители установили место сбыта похищенного и личность подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшей.
 
Полицейские изъяли электронику. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигурант задержан в рамках ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается – сообщает сайт областного УМВД.



Артём Ежаков
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