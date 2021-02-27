В Орловской области 88 новых случаев коронавирусной инфекции

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11:11, 27 февраля 2021 года
В Орловской области 88 новых случаев коронавирусной инфекцииСтало известно о еще двух умерших от COVID-19.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 88 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 30 186 человек.
В данный момент на Орловщине лечатся 2 573 человека. Накануне выздоровел 101 житель региона, с начала пандемии – 27 177. Летальный исход в Орловской области был зафиксирован 436 раз. Двое скончались за последние сутки.
В Орловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122
, на портале Госуслуг
и через электронную регистратуру,
а также в регистратурах поликлиник.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро