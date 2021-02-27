В Орловской области 88 новых случаев коронавирусной инфекции

Стало известно о еще двух умерших от COVID-19.

В данный момент на Орловщине лечатся 2 573 человека. Накануне выздоровел 101 житель региона, с начала пандемии – 27 177. Летальный исход в Орловской области был зафиксирован 436 раз. Двое скончались за последние сутки.

122, на портале В Орловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Записаться на вакцинацию можно по номеру, на портале Госуслуг и через электронную регистратуру, а также в регистратурах поликлиник.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф