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14:20, 27 февраля 2021 года Департамент социальной защиты Орловской области опубликовал информацию о выплатах социальных пособий в марте Опубликован размер и график выплат ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, компенсаций расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах, ежемесячных денежных выплат региональным категориям получателей мер социальной поддержки, материнского (семейного) капитала для многодетных семей, ежемесячных денежных выплат на ребенка, пособий многодетным семьям, пособий безработным гражданам, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и других выплат.























Орловское Информбюро



