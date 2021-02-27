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15:26, 27 февраля 2021 года

В Орловской области состоялась «Лыжня России»

Орёл стал одним из регионов, в которых обильный снегопад помешал провести массовую спортивную акцию в общероссийскую дату – 13 февраля. Однако по оценкам организаторов на количестве участников это отразилось в положительную сторону. Те, кто не успел зарегистрироваться, получили второй шанс, а те, кто сомневались, решились выйти на старт.


В этом году в забегах в Орле приняли участие 1300 человек в возрасте от 3 до 87 лет. Впервые, параллельно со стартами в Орле, свои забеги в рамках «Лыжни» проводились и в других муниципальных образованиях региона. Это было сделано для того, чтобы снизить скопление людей на главном старте в Орле.
 
Кстати, в Орловской области традиция проведения «Лыжни России» прерывалась на год – в 2020 ее отменили из-за отсутствия снега. В этом году в день проведения «Лыжни России» установился небольшой плюс, что для организаторов оказалось на руку.
 

















Анастасия Дорохова
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