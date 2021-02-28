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12:09, 28 февраля 2021 года Еще 86 орловцев заразились коронавирусной инфекцией Два человека скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 86 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 30 272 человека. В данный момент на Орловщине лечатся 2 560 человек. Накануне выздоровели 97 жителей региона, с начала пандемии – 27 274. Летальный исход в Орловской области был зафиксирован 438 раз. Двое скончались за последние сутки. В Орловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122, на портале Госуслуг и через электронную регистратуру, а также в регистратурах поликлиник. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



