Главная » Новости



10:25, 1 марта 2021 года В Орле залатали 788 м² дорог В областной столице продолжается ямочный ремонт.





Работы производятся тремя подрядчиками: МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», ГУП ОО «Дорожная служба», ООО «Дорожное предприятие – 1». Ямочный ремонт проходит с использованием литого асфальта и щебня.



Первым способом отремонтировано 698 м² дорог. Дорожные заплатки повились на улицах: Брестская, Генерала Родина, Раздольная, Лескова, Красноармейская, 1-я Курская, 2-я Курская, 4-я Курская, 1-я Посадская, Пушкина, Космонавтов, Ляшко, Гагарина, М. Горького, Болховское шоссе.



Ямочный ремонт с помощью щебня был проведен на следующих улицах: Емлютина, Зеленина, Генерала Ковалёва, Андреева, Латышских Стрелков, МОПРа, Машиностроительная, Спивака, Генерала Родина, Матросова, Андрианова, Красноармейская, Брестская, Пушкина, Грузовая, Болховское шоссе, пер. Маслозаводской, пер. Ипподромный.



На этой неделе запланированы работы на трех улицах. В дополнение к уже отремонтированным 90 м² дорожного полотна, участки в 70 м² будут отреставрированы во время текущей семидневки на улице Раздольной. Кроме этого, ямочный ремонт произведут на улицах Бурова (140 м²) и Комсомольской (137 м²).



Контроль за ходом работ осуществляется градоначальником областной столицы Юрием Парахиным – сообщает пресс-служба мэрии.





Артём Ежаков



