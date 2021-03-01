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10:35, 1 марта 2021 года В Орловской области прозвучат сирены Проверка систем экстренного оповещения в регионе запланирована на 3 марта.





Проверочные мероприятия пройдут в период с 10:30 до 12:30.



Пресс-служба регионального правительства информирует граждан о тренировочном характере тревоги и просит сохранять спокойствие во время включения сигналов тревоги «Внимание всем!».



Фото: Главное управление МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



