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11:03, 1 марта 2021 года В Орловской области расширили возможности экстерриториального принципа Жители региона теперь могут получить больше видов государственных услуг без привязки к месту регистрации.





Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно принципу экстерриториальности, гражданин может получить нужную ему государственную услугу в любом МФЦ или профильном органе – место проживания и регистрации в этом случае не будут иметь значения.



Теперь экстерриториальный принцип для физических лиц распространяется на:



• Обращение за получением справки об инвалидности;

• Запрос выписки из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО);

• Обращение в ПФР для корректировки сведений на лицевом счете;

• Подачу заявления на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.



Нововведения экстерриториального принципа для юридических лиц:



• Запрос у местного Ростехнадзора аттестации по вопросам промышленной безопасности;

• Обращения в Ространснадзор за разрешениями на международную перевозку опасных грузов;



Таким образом, число государственных услуг, предоставляемых населению по принципу экстерриториальности, достигло 80 – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



