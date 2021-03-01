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11:03, 1 марта 2021 года

В Орловской области расширили возможности экстерриториального принципа

Жители региона теперь могут получить больше видов государственных услуг без привязки к месту регистрации.


Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно принципу экстерриториальности, гражданин может получить нужную ему государственную услугу в любом МФЦ или профильном органе – место проживания и регистрации в этом случае не будут иметь значения.

Теперь экстерриториальный принцип для физических лиц распространяется на:

• Обращение за получением справки об инвалидности;
• Запрос выписки из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО);
• Обращение в ПФР для корректировки сведений на лицевом счете;
• Подачу заявления на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.

Нововведения экстерриториального принципа для юридических лиц:

• Запрос у местного Ростехнадзора аттестации по вопросам промышленной безопасности;
• Обращения в Ространснадзор за разрешениями на международную перевозку опасных грузов;

Таким образом, число государственных услуг, предоставляемых населению по принципу экстерриториальности, достигло 80 – сообщает сайт регионального правительства.


Артём Ежаков
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