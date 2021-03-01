Главная » Новости



11:09, 1 марта 2021 года В Орловской области зафиксировано 89 случаев коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 89 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 30 361.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 553. Накануне выписано 94 жителя региона, с начала пандемии – 27 368. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – летальный исход был зафиксирован 440 раз.



Суточная заболеваемость в России – 11 571, всего выявлено – 4 257 650. Накануне выздоровело – 11 277, всего – 3 823 074. На лечении – 348 121. Количество смертей за сутки – 333, за все время разгула коронавируса – 86 455.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



