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11:35, 1 марта 2021 года Распространение коронавируса по районам Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 1 марта.





Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 44; Орловский район – 7; Хотынецкий – 6; Урицкий – 5; Болховский, Дмитровский, Покровский и Мценский – по 4; Новодеревеньковский – 3; Верховский – 2; Знаменский, Кромской, Свердловский, Троснянский, Залегощенский и Краснозоренский – по 1.



Со старта распространения коронавируса:

Орел – 15 422; Орловский район – 3 740; Болховский – 702; Знаменский – 168; Хотынецкий – 521; Урицкий – 657; Шаблыкинский – 205; Сосковский – 192; Кромской – 407; Дмитровский – 754; Свердловский – 449; Троснянский – 349; Глазуновский – 252; Малоархангельский – 458; Покровский – 548; Колпнянский – 325; Должанский – 329; Ливенский – 635. Ливны – 1 167; Верховский – 338; Залегощенский – 403; Краснозоренский – 195; Новодеревеньковский – 428; Новосильский – 145; Корсаковский – 71; Мценск и Мценский район – 1 501.



Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 30 361, за сутки – 89, выписано – 94. Выздоровели за все время – 27 368, на лечении – 2 553. От осложнений на фоне болезни в области скончалось 440 человек – накануне умерло 2 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



