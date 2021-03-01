В Орловской области на конец февраля зарегистрировано 169 пожаров

Цифры статистики, требования к жилым помещениям, а также элементарные правила безопасности озвучил начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков.

В основном пожары происходят в жилом секторе. Также за последние три года увеличилось количество пожаров на мусорных площадках.

Пожары в многоквартирных домах происходят в основном в ночное время. Такие дома должны быть оборудованы системой автоматической противопожарной защиты. В зданиях выше десяти этаже должны быть незадымляемые лестничные клетки. В каждом доме необходимо иметь огнетушитель.

При возникновении пожара необходимо позвонить по телефону 112 и сообщить о происшедшем.



Подробнее – в интервью начальника ГУ МЧС России по Орловской области Александра Новикова.