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11:48, 1 марта 2021 года

В Орловской области на конец февраля зарегистрировано 169 пожаров

Цифры статистики, требования к жилым помещениям, а также элементарные правила безопасности озвучил начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков.


На конец февраля зарегистрировано 169 пожаров. Погибло 13 человек, травмировано - 10.
 
В основном пожары происходят в жилом секторе. Также за последние три года увеличилось количество пожаров на мусорных площадках.
 
Пожары в многоквартирных домах происходят в основном в ночное время. Такие дома должны быть оборудованы системой автоматической противопожарной защиты. В зданиях выше десяти этаже должны быть незадымляемые лестничные клетки. В каждом доме необходимо иметь огнетушитель.
 
При возникновении пожара необходимо позвонить по телефону 112 и сообщить о происшедшем.

Подробнее – в интервью начальника ГУ МЧС России по Орловской области Александра Новикова.



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