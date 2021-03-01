В колледжах страны появятся три новые специальности

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11:55, 1 марта 2021 года
В колледжах страны появятся три новые специальностиСоответствующий приказ подписал министр просвещения Сергей Кравцов.
В российских колледжах появятся три новые специальности. Начнут обучать специалистов экстренных служб, технических работников сферы культуры и спортивных тренеров.
Специалисты экстренных служб смогут работать в центрах обработки экстренных вызовов 112, принимать и анализировать звонки. Работники сферы культуры с техническим уклоном - это мастера по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов.
Отмечено, что введение новых профессий продиктовано запросами рынка труда.
Фото: Министерство просвещения Российской Федерации
Татьяна Напольских