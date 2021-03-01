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11:55, 1 марта 2021 года В колледжах страны появятся три новые специальности Соответствующий приказ подписал министр просвещения Сергей Кравцов.





В российских колледжах появятся три новые специальности. Начнут обучать специалистов экстренных служб, технических работников сферы культуры и спортивных тренеров. Специалисты экстренных служб смогут работать в центрах обработки экстренных вызовов 112, принимать и анализировать звонки. Работники сферы культуры с техническим уклоном - это мастера по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов. Отмечено, что введение новых профессий продиктовано запросами рынка труда.



Фото: Министерство просвещения Российской Федерации







Татьяна Напольских



