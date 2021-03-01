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12:06, 1 марта 2021 года

Орловские юниоры пробуют себя в педагогике

V региональный чемпионат мастерства «Молодые профессионалы» стартовал 24 февраля.


В Болховском педколледже проходят соревнования в нескольких компетенциях. Одна их них - преподавание в начальной школе. На юниорской площадке в роли педагогов - ученицы 8-х и 9-х классов. В роли ребят из начальной школы - студенты-волонтеры. Конкурс в этой компетенции проходит три дня. Участники готовили занятие с применением интерактивного оборудования и робототехники, учились работать в команде и находить контакт с подрастающим поколением.

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Юлия Сабельникова
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