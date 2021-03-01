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12:31, 1 марта 2021 года В Орле в ДТП пострадал ребенок ДТП произошло 27 февраля в 14:15 на улице Комсомольской.





Женщина-водитель управляла автомобилем «Рено Логан» в районе д.270 по улице Комсомольской, при выезде с прилегающей территории, допустила столкновение с автомобилем «Опель Астра», который имел преимущество в движении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено» (мальчик 2012 г.р.) получил телесные повреждения, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение. За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 27 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человек получили травмы. Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



