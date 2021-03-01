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12:40, 1 марта 2021 года В Орле «Лада» направила «Фольксваген» в забор Есть пострадавший.





Водитель «Лады Калина» двигался по ул. Раздольной и в районе д.35 допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген», в результате чего «Фольксваген» врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген» - 24-летняя девушка получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась. За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 27 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человек получили травмы. Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



