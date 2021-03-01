В Орловской области озвучили годовые планы по национальному проекту «Культура»

Одним из направлений деятельности в этой сфере станет повышение квалификации творческих и управленческих кадров.

Обучение творческие личности Орловской области будут проходить в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, Всероссийском государственном институте искусств кинематографии им. С. А. Герасимова, Дальневосточном государственном институте искусств, Краснодарском государственном институте культуры, Кемеровском государственном институте культуры, Московской государственной академии хореографии, Московском государственном институте культуры и Санкт-Петербургском государственном институте культуры.



Среди прочей информации на заседании было озвучено число волонтеров, помогавшим в работе учреждениям культуры. Таковых набралось 628 орловцев – в несколько раз больше запланированных 128 человек. Их работа осуществлялась в рамках проекта «Волонтеры культуры».



В соответствии с другой программой – «Творческие люди», – в этом году 50 тысячами рублей премируют 6 лучших сельских работников культуры. Еще одним видом финансового поощрения станут стотысячные гранты для 8 сельских культурных организаций. Адресатами этих субсидий стали лауреаты из Глазуновского, Колпнянского, Ливенского, Мценского, Орловского, Урицкого и Хотынецкого районов. Общая сумма наградного фонда – 1,15 миллиона рублей.