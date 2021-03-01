понедельник 1.03.2021 13:48:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:52, 1 марта 2021 года

В Орловской области озвучили годовые планы по национальному проекту «Культура»

Одним из направлений деятельности в этой сфере станет повышение квалификации творческих и управленческих кадров.


Информация об этой деятельности была озвучена на сегодняшнем заседании регионального правительства. По словам главы областного управления культуры и архивного дела Натальи Георгиевой, текущем году повышение квалификации запланировано для 229 работников сферы культуры – это как управленческие должности, так и творческие. План превышает показатели минувшего года, когда аналогичную процедуру завершили 148 человек – сообщает сайт областного правительства.

Обучение творческие личности Орловской области будут проходить в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, Всероссийском государственном институте искусств кинематографии им. С. А. Герасимова, Дальневосточном государственном институте искусств, Краснодарском государственном институте культуры, Кемеровском государственном институте культуры, Московской государственной академии хореографии, Московском государственном институте культуры и Санкт-Петербургском государственном институте культуры.
 
Среди прочей информации на заседании было озвучено число волонтеров, помогавшим в работе учреждениям культуры. Таковых набралось 628 орловцев – в несколько раз больше запланированных 128 человек. Их работа осуществлялась в рамках проекта «Волонтеры культуры».
 
В соответствии с другой программой – «Творческие люди», – в этом году 50 тысячами рублей премируют 6 лучших сельских работников культуры. Еще одним видом финансового поощрения станут стотысячные гранты для 8 сельских культурных организаций. Адресатами этих субсидий стали лауреаты из Глазуновского, Колпнянского, Ливенского, Мценского, Орловского, Урицкого и Хотынецкого районов. Общая сумма наградного фонда – 1,15 миллиона рублей.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.