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13:01, 1 марта 2021 года

Орловские УК сократили долги за энергоресурсы

Информация об этом была поднята на сегодняшнем заседании регионального правительства.


Вопрос задолженности за потребленные энергоресурсы касался предприятий ЖКХ, управляющих организаций и бюджетных учреждений.
 
Как сообщил и.о. главы регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Субботин, на начало прошлого месяца общий долг озвученных предприятий в области сократился на 93 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом и составил 717 миллионов. УК удалось сократить просроченную задолженность – в феврале она составила 48 миллионов рублей. Этот показатель на 13 миллионов ниже, чем за аналогичный период минувшего года.
 
Муниципальные бюджетные предприятия в прошлом месяце не выплатили поставщикам 175 миллионов – этот показатель удалось сократить на 76 миллионов.
 
Главное, по мнению, губернатора, чтобы задолженность не помешала обеспечивать энергоресурсами школьные и дошкольные учреждения.
 
Как сообщил мэр Орла Юрий Парахин, расходы на погашение кредиторской задолженности запланированы. Правда, пока только в размере 65% от потребности.
 
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «В первую очередь будем оплачивать задолженность по судебным решениям. На сегодняшний день это 53,2 миллиона рублей».
 
Было отмечено, что основная группа предприятий ЖКХ своевременно оплачивает поставку энергоресурсов. Среди районов со значительной задолженностью – Верховский, Глазуновский, Залегощенский, Орловский, Урицкий и Шаблыкинский, сообщает сайт областного правительства.



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