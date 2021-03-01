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13:15, 1 марта 2021 года

Орловские дороги проверяют на безопасность

Проверку инициировала прокуратура Орловской области.


На плохие дороги стали жаловаться жители региона. В сети «Интернет» орловцы публикуют видео, свидетельствующие о ненадлежащем состоянии дорожной сети. В Орле на дорогах образовались многочисленные выбоины и ямы. На минувшей неделе в связи с повышением температуры орловские дороги превратились в венецианские каналы – неубранный с обочин снег таял и затапливал проезжую часть.
 
Как считают в прокуратуре, органами местного самоуправления, дорожными службами не принимаются своевременные и надлежащие меры к устранению нарушений в сфере безопасности дорожного движения.
 
По поручению прокурора Орловской области органами прокуратуры организована проверка, к которой привлечены сотрудники ГИБДД. Совместно со специалистами будут обследованы автомобильные дороги, которые ремонтировались по муниципальным контрактам, будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит контроль за качеством работ и принятием мер по гарантийным обязательствам.
 
По результатам проверки будет принят комплекс мер реагирования, сообщили в прокуратуре Орловской области.



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