Главная » Новости



13:15, 1 марта 2021 года Орловские дороги проверяют на безопасность Проверку инициировала прокуратура Орловской области.





На плохие дороги стали жаловаться жители региона. В сети «Интернет» орловцы публикуют видео, свидетельствующие о ненадлежащем состоянии дорожной сети. В Орле на дорогах образовались многочисленные выбоины и ямы. На минувшей неделе в связи с повышением температуры орловские дороги превратились в венецианские каналы – неубранный с обочин снег таял и затапливал проезжую часть. Как считают в прокуратуре, органами местного самоуправления, дорожными службами не принимаются своевременные и надлежащие меры к устранению нарушений в сфере безопасности дорожного движения. По поручению прокурора Орловской области органами прокуратуры организована проверка, к которой привлечены сотрудники ГИБДД. Совместно со специалистами будут обследованы автомобильные дороги, которые ремонтировались по муниципальным контрактам, будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит контроль за качеством работ и принятием мер по гарантийным обязательствам. По результатам проверки будет принят комплекс мер реагирования, сообщили в прокуратуре Орловской области.





Орловское Информбюро



