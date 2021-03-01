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13:03, 1 марта 2021 года За отличный аттестат придется потрудиться Рособрнадзор сообщил об условиях выдачи аттестатов с отличием и медалей в 2021 году.





По информации Рособрнадзора, для получения аттестата с отличием о среднем общем образовании и медали «За особые успехи в учении» необходимо будет иметь итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана за 10-11 класс, а также подтвердить свои знания в ходе государственной итоговой аттестации (ГИА). В случае прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ, для аттестата с отличием нужно будет получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и набрать баллы не ниже минимальных по всем сдаваемым предметам по выбору. В случае прохождения ГИА в форме государственного выпускного экзамена, нужно будет получить отметку 5 баллов по русскому языку и математике. Проекты приказов Минпросвещения России об особенностях выдачи аттестатов о среднем общем образовании и медали «За особые успехи в учении» в 2021 году опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



