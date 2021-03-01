Выпускники российских школ в 2021 году пройдут государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам

Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В 2021 году девятиклассники не будут сдавать учебные предметы по выбору. Для получения аттестата им предстоит пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

Для выпускников 11-х классов, которые не планируют продолжать обучение в вузах, предусмотрена сдача государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Формат ГВЭ заменит сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) для этой категории выпускников.

Одиннадцатиклассники, планирующие продолжать обучение в вузах, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и предметам, необходимым для приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

Особые правила предусмотрены для заканчивающих 11-й класс детей с ограниченными возможностями здоровья. Для получения аттестата им нужно пройти государственную итоговую аттестацию по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ.

Обучающиеся 10-х классов, завершившие в 2020/21 учебном году освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего образования, также могут быть допущены к сдаче ЕГЭ.

Кроме того, сдать ЕГЭ в 2021 году смогут при желании выпускники прошлых лет и выпускники организаций СПО, сообщает информационный портал Орловской области.