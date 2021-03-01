понедельник 1.03.2021 13:48:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:35, 1 марта 2021 года

Выпускники российских школ в 2021 году пройдут государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам

Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.


Утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году. Новые правила проведения ГИА приняты с целью минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции.
 
В 2021 году девятиклассники не будут сдавать учебные предметы по выбору. Для получения аттестата им предстоит пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.
 
Для выпускников 11-х классов, которые не планируют продолжать обучение в вузах, предусмотрена сдача государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Формат ГВЭ заменит сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) для этой категории выпускников.
 
Одиннадцатиклассники, планирующие продолжать обучение в вузах, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и предметам, необходимым для приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
 
Особые правила предусмотрены для заканчивающих 11-й класс детей с ограниченными возможностями здоровья. Для получения аттестата им нужно пройти государственную итоговую аттестацию по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ.
 
Обучающиеся 10-х классов, завершившие в 2020/21 учебном году освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего образования, также могут быть допущены к сдаче ЕГЭ.
 
Кроме того, сдать ЕГЭ в 2021 году смогут при желании выпускники прошлых лет и выпускники организаций СПО, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.