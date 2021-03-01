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15:34, 1 марта 2021 года Ревнивый болховчанин предстанет перед судом за попытку убийства и другие преступления Преступления были совершены в мае и июне 2020 года.





Орловские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Болховского района. Мужчину обвиняют в

угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, в покушении на убийство, а также в неправомерном завладении автомобилем и в краже.



Обвиняемый в состоянии опьянения приревновал супругу и угрожал ей убийством. Угрозы не заставили себя ждать – мужчина порезал жену ножом и ударил обухом топора по голове. Женщина выжила благодаря своевременному оказанию медпомощи.



Спустя месяц ревнивый муж решил отомстить сопернику. Находясь с ним в одной машине, обвиняемый накинул ему на шею автомобильный ремень и

порезал его канцелярским ножом. Однако потерпевший смог оказать сопротивление: выхватил и сломал часть лезвия ножа, после чего выбрался из машины. Ревнивец не остановился: он перебрался на водительское сидение автомобиля и умышленно совершил наезд на потерпевшего. Сбив соперника, обвиняемый нанес ему канцелярским ножом множественные ранения. Спасли пострадавшего работники скорой помощи, ехавшие мимо на вызов. Потерпевший был госпитализирован для оказания необходимой медицинской помощи и смог выжить.



Кроме того, обвиняемый похитил мобильный телефон потерпевшего.



Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.





Орловское Информбюро



