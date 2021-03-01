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15:41, 1 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Зима прошла - долги остались. Как власти планируют рассчитаться за энергоресурсы? Вопрос обсуждали сегодня на заседании регионального правительства.



- Плюс 89 новых случаев в общеобластную статистику. Сейчас от коронавируса лечатся 2,5 тысячи орловцев.



- «Проба пера» для будущих профи. В регионе проходит Чемпионат «Молодые профессионалы». Свои силы проверяют и юниоры в Болховском педколледже.



- Шаг - к здоровому образу жизни. В Детском парке Орла начали устанавливать спортивные тренажеры.



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