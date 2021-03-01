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15:41, 1 марта 2021 года В Орле приступили к строительству новой школы Новое учебное заведение будет построено в Зареченском микрорайоне.





К декабрю 2022 года в Зареченском микрорайоне откроется школа на 1225 учеников. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Орла Юрий Парахин. Как отметил глава города, школа станет одной из крупнейших в Орле.



Юрий Парахин, мэр города Орла: «Отдельные корпусы для начального и среднего звена с собственными спортивными залами, вместительная столовая на 600 мест, полноценный спортивный комплекс на пришкольной территории — всё это будет возведено через 1,5 года. Для столь масштабного проекта срок незначительный.

С января этого года подрядчик активно включился в работу. Зона застройки очищена, материалы на стройплощадку завезены. Сейчас ведётся разработка грунта под котлован и испытание свай. Сразу после этого формирование основного свайного поля объекта для обустройства фундамента будущей школы».



Мэр города пообещал орловцам держать их в курсе работ на объекте.



Фото со страницы Юрия Парахина в ВК.





Орловское Информбюро



