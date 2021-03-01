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16:02, 1 марта 2021 года Орловец обвиняется в двойном убийстве Дело рассматривается в Орловском областном суде.





В Орловском областном суде рассматривается уголовное дело по обвинению жителя региона в совершении преступления по статье «убийство двух лиц». Государственное обвинение по уголовному делу поддержал прокурор Орловской области Владислав Малкин.



Из предъявленного обвинения следует, что в мае 2020 года подсудимый вместе со своей сестрой и ее супругом распивали спиртные напитки. В процессе между ними возник конфликт, в ходе которого подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему несколько ударов кулаками и удар ножом в область расположения жизненно-важных органов. От полученного ножевого ранения потерпевший скончался на месте преступления.



Ставшая очевидцем происходящего женщина пыталась защитить своего супруга от преступных действий подсудимого, однако последний также нанес ей ножевое ранение, повлекшее тяжкий вред ее здоровью и смерть через непродолжительное время.



Прокурор Владислав Малкин потребовал признать подсудимого виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев.



Также прокурор области обратил внимание на то, что между подсудимым и потерпевшим неоднократно возникали конфликты, ввиду чего они должны были находиться под особым контроле со стороны участкового уполномоченного и иных должностных лиц полиции. Ввиду упущений в организации профилактической работы прокурор области ходатайствовал о вынесении судом частного постановления в адрес начальника УМВД России по Орловской области, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.





Орловское Информбюро



