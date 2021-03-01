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16:17, 1 марта 2021 года

Семь представлений и одно предупреждение – за ямы на дорогах Орла

Прокуратурой Орловской области подведены предварительные результаты проведенной в Орле проверки в сфере безопасности дорожного движения.


В результате проверки прокуратуры установлено, что на ряде автомобильных дорог Орла имеются многочисленные дефекты дорожного полотна (выбоины и ямы), зафиксированы факты затопления отдельных участков дорог талыми водами, что не отвечает установленным требованиям к содержанию дорожной сети. В прокуратуре считают, что органами местного самоуправления, дорожными службами своевременные и надлежащие меры к устранению нарушений в сфере безопасности дорожного движения приняты не были.

По фактам выявленных нарушений прокурорами уже внесено 7 представлений, объявлено предостережение.

Акты реагирования внесены в адрес мэра Орла, а также в адрес руководителей организаций, к вопросам которых отнесено содержание дорожной сети (МУП УКХ г. Орла, ООО «Дорожное предприятие -1», МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»), и в адрес подрядных организаций.

Особое внимание в ходе проверки обращено на состояние дорог, отремонтированных в 2020 году в рамках муниципальных контрактов. Гарантийные обязательства по таким дорогам установлены до 2024 года.

Прокуратура также намерена дать оценку состоянию ведомственного контроля со стороны департамента строительства, ТЭК, транспорта и ЖКХ, а также мерам реагирования со стороны УГИБДД УМВД России по Орловской области, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.


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