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17:21, 1 марта 2021 года В Орловской области продукты для сухпайков, предназначенных школьникам, покупали с нарушениями закона В ходе доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношение должностных лиц, которые осуществляли контроль за пайками для детей во время дистанционного обучения в 2020 году.





Напомним, в связи с переходом на дистанционное обучение было принято решение компенсировать школьникам обеды – детям выдавали наборы пищевых продуктов (так называемые сухие пайки). Установлено, что администрация города в апреле и мае 2020 года при закупке пищевых продуктов допустила нарушения. Всего было заключено 86 контрактов на поставку продуктов.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Общеобразовательными организациями города Орла соответствующие договоры заключены с единственным поставщиком по завышенной стоимости, что повлекло причинение ущерба бюджету в размере более 3,5 млн рублей, а также нарушение прав несовершеннолетних на надлежащее обеспечение питанием».

Материалы проверки прокуратура направила на рассмотрение следователям.





Орловское Информбюро



