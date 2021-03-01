понедельник 1.03.2021 18:59:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:21, 1 марта 2021 года

В Орловской области продукты для сухпайков, предназначенных школьникам, покупали с нарушениями закона

В ходе доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношение должностных лиц, которые осуществляли контроль за пайками для детей во время дистанционного обучения в 2020 году.


Напомним, в связи с переходом на дистанционное обучение было принято решение компенсировать школьникам обеды – детям выдавали наборы пищевых продуктов (так называемые сухие пайки). Установлено, что администрация города в апреле и мае 2020 года при закупке пищевых продуктов допустила нарушения. Всего было заключено 86 контрактов на поставку продуктов.

Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Общеобразовательными организациями города Орла соответствующие договоры заключены с единственным поставщиком по завышенной стоимости, что повлекло причинение ущерба бюджету в размере более 3,5 млн рублей, а также нарушение прав несовершеннолетних на надлежащее обеспечение питанием». 

Материалы проверки прокуратура направила на рассмотрение следователям.


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.