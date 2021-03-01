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17:55, 1 марта 2021 года 1 марта свой профессиональный праздник отмечают эксперты-криминалисты МВД Они - важное звено в полицейское структуре: занимаются сбором улик с места преступления, проводят экспертизы различной сложности и помогают вывести преступников на чистую воду. Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова побывала в орловском экспертно-криминалистическом центре.





Орловские эксперты-криминалисты собрали целую коллекцию фальшивых денежных купюр. Редкие «гости» в коллекции - доллары и евро. Частые - пятитысячные купюры банка России. Их, по словам экспертов-криминалистов, подделывают чаще всего.



На «денежной» работе майор Константин Муницын - около 20 лет. За это время успел подержать в руках сотни тысяч поддельных рублей. В среднем за год в Орловской области таких купюр выявляют порядка 150. Однако бывали случаи, когда количество переваливало за 400. Век современных технологий значительно облегчил жизнь фальшивомонетчикам. Чаще всего печатают псевдо-деньги на обычных принтерах.



Этажом выше - место, где в воздухе всегда витает запах алкоголя. Здесь проводят экспертизы спиртосодержащих жидкостей. Часто привозят крепкие напитки без акциза. Их изымают у подпольных производителей большими партиями. Определять качество помогает высокотехнологичное оборудование. Например, газовый хромотограф, который стоит порядка 6 миллионов рублей. Температура внутри прибора - 300 градусов.



Галина Поддубная, начальник отдела ЭКЦ УМВД России по Орловской области «Жидкость распадается полностью на микрокомпоненты. Мы можем определить, содержит ли она вещества, опасные для жизни и здоровья человека».

А далее умная машина выводит на экран показатели вредных веществ в процентном соотношении.



Галина Поддубная, начальник отдела ЭКЦ УМВД России по Орловской области: «Самое распространенное и самое опасное – это, конечно, повышенное содержание метанола. Но, слава богу, его давно не было видно в больших количествах».

Нередко именно результат криминалистической экспертизы помогает подтвердить или опровергнуть причастность подозреваемого к правонарушению. И по статистике, каждое третье преступление в нашей стране раскрывается с помощью экспертов-криминалистов полиции.





Юлия Сабельникова



