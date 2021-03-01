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17:59, 1 марта 2021 года

Жители Болховского района прививаются от коронавируса

Первый компонент вакцины получили более 500 человек, второй - около 300.


Прививки делают на базе ЦРБ. Есть и мобильный пункт: выездная бригада обслуживает социальные учреждения. На прошлой неделе вакцинировались все желающие в доме ветеранов. По словам и.о. главврача Виктора Лыткина, «Спутник V» пациенты переносят хорошо, побочные эффекты наблюдаются редко.

Ранее препарат приходил в лечебное учреждение в одной ампуле, рассчитанной на пять доз. Теперь же препарат дозирован: одна ампула - на одного человека. Так, по мнению медиков, процедура вакцинации значительно упрощается.


Юлия Сабельникова
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